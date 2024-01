Park Greens

Dubaj, Emiraty Arabskie

Ocean Palm to wyjątkowo luksusowy 9-piętrowy kompleks położony na Palm Jumeirah. Jest to trzeci i ostatni projekt dewelopera na sztucznej wyspie, który jest również rozwijany przez partnerów Northacre i SOL Properties. Zgodnie z głównym planem koncepcja architektoniczna Oceanu ucieleśni płynność oceanu poprzez miękkie cienie i złożone tekstury. Każda rezydencja w Ocean Palm oferuje wspaniałe widoki na Burj Al Arab i Zatokę Arabską z przodu i Palm Jumeirah z tyłu. Dupleksy deweloperskie, penthouse i apartamenty prezydenckie będą miały prywatne baseny. Balkony rezydencji będą miały ogród do relaksu i relaksu. Wybrane plany pięter będą obejmować pokój dla personelu i taras dla najwyższej wygody właścicieli domów. Każda rezydencja w kompleksie będzie miała również kuchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Rezydencje premium zostaną umiejętnie uzupełnione wykończeniami z naturalnego drewna. Przeważają wyjątkowe odcienie trawertynu. Nieruchomości w Ocean Palm będą sprzedawane nieumeblowane. Jednocześnie łazienki zostaną w pełni wykończone stylowym marmurem, dodając mieszkańcom odrobiny wyrafinowania. Najwyższej klasy urządzenia kuchenne są dostarczane w prezencie od dewelopera. Udogodnienia projektu: Basen Bieżnie Butiki i sklepy Parking dla osób prawnych Plac zabaw dla dzieci Basen dla dzieci Zielone obszary Miejsce do grillowania Pula nieskończoności Studio jogi Kawiarnia i restauracje Kino Współdziałanie Bezpieczeństwo i nadzór wideo Parking Sauna i łaźnia parowa Pokład obserwacyjny Strefa SPA Tereny sportowe Centrum fitness i siłownia Czyszczenie na sucho Prywatna plaża