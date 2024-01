Dubaj, Emiraty Arabskie

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Bluewaters Bay – nowy nadmorski kompleks mieszkaniowy klasy premium jednego z wiodących deweloperów ZEA, Meraas. Projekt będzie miał wyjątkową lokalizację na przesmyku wodnym między popularną wyspą Bluewaters a wybrzeżem kontynentu dubajskiego. Bluewaters Bay, składająca się z dwóch budynków i przyległego terytorium, oferuje 672 jednostki mieszkalne na sprzedaż: luksusowe apartamenty z 1 – 4 sypialniami o powierzchni od 74 metrów kwadratowych. od m do 283 metrów kwadratowych. m i trzy ekskluzywne penthouse'y. Wszystkie rezydencje mają co najmniej jeden balkon lub taras, przestronny salon i pralnię. Część dwupokojowych budynków mieszkalnych i wszystkie rezydencje z 3-4 sypialniami obejmują pokojówkę z przyległą łazienką. Stylowe wnętrza z przewagą białego koloru i ciepłymi odcieniami drewna, w połączeniu z oszałamiającymi krajobrazami za oknami, stworzą atmosferę spokoju i spokoju. W kompleksie mieszkaniowym Bluewaters Bay mieszkańcy i ich goście będą mieli dostęp do światowej klasy udogodnień: - przestronne lobby z sufitami o podwójnej wysokości; - strefa handlu; - taras widokowy na szczycie budynku z fantastycznymi widokami na Zatokę Arabską i wybrzeże Dubaju; - basen spa z nieskończonością z widokiem na morze; - basen dla dzieci; - plac zabaw dla dzieci; - wewnętrzne centrum fitness z nowoczesnym sprzętem; - otwarta platforma do jogi i sportu; - kort tenisowy; - miejsca do grillowania; - publiczny ogród z bujną zielenią położony na wzgórzu; - długie stopy i bieżnie; - strefa wejścia pasażerów przed wejściem do kompleksu; - rozległe otwarte przestrzenie i tereny rekreacyjne z widokiem na morze i horyzont miasta. Lokalizacja: Mieszkańcy Bluewaters Bay będą mogli szybko dostać się do centralnej części Dubaju i jego kultowych atrakcji, a także do centrów biznesowych i lotnisk samochodem: 5 minut – Dubai Marina; 10 minut – Palm Jumeirah; 15 minut – Burj Al Arab; 20 minut – Dubai Business Bay i DIFC, Burj Khalifa, The Dubai Mall i inne interesujące miejsca w centrum Dubaju; 25 minut – Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB ) i Międzynarodowy port lotniczy AI Maktoum ( DWC ). Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!