Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Odesa Raion
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Odesa Raion, Ukraina

Odessa
44
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
44 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 189 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 189 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 9
Powierzchnia 189 m²
Zadzwoń do Viber, WhatsApp, Telegram
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 166 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 166 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 166 m²
Dzia? ka do budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Fontanka 3 znajduje si? w nowym wyciê…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 68 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Światło i woda na miejscu
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 135 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 135 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 3
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 130 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Bardzo ładny dom w cichym miejscu, ciepły (muszla), dobrze zadbane. 4 sypialnie, jadalnia, g…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 6 687 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 6 687 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 20
Powierzchnia 6 687 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse w liniach rybackich do wewnętrznych prac wykończeniowych. Jest miejsce na samochód…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 354 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 354 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 354 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 529 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 529 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 10
Powierzchnia 529 m²
Odpowiednio ukształtowane obszary. Cel: Ogrodnictwo. Istnieje pozwolenie na rozwój domów wie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 498 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 498 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 498 m²
Nowy piękny dwupiętrowy dom w Fontance. Położony na stronie 6.67 akrów. Całkowita powierzchn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 109 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 109 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest ciepły i przytulny, kompetentnie zaplanowany i niezawodnie zbudowany (zbudowany dla…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 184 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 184 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 3
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 154 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 154 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 1
Odpowiednio ukształtowane obszary. Cel: Ogrodnictwo. Istnieje pozwolenie na rozwój domów wie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
"Hutorok". Plac w dobrym miejscu, asfaltowe wejście, woda i światło na miejscu, jest hiodezj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 51 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 51 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Zamknięta spółdzielnia, wszystkie komunikaty, dwa G / A 10 akrów (patrz plan). Ziemia nie ro…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 42 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 1
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 40 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/4
Stari tini na resztę recepcji! Popilnya, bądź rodzajem wróżbiarstwa! Szacunek dla śpiewania…
$16,243
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 105 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 105 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 105 m²
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 834 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 834 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 834 m²
Sprzedam dom w Arkadii po aktualizacji do zakoñczenia. Dom 2015 w strefie kurortu został zbu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 71 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 71 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 3
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 75 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest nawet poprawna. Światło i woda na miejscu. Można kupić dwa obszary po 20 akrów
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 36 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 36 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Komunikacja fasadowa. Droga asfaltowa
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 47 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Fontance. Przeprowadzono nowoczesne renowacje
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 2 002 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 2 002 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 2 002 m²
Bardzo dobry dom, wiele sypialni, troskliwy. Dom posiada basen z systemem suszenia. Jest odd…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 74 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 74 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 74 m²
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 35 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 35 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
Strona jest poprawna. Istnieje struktura
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 566 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 566 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 566 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 9 783 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 9 783 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 9 783 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy to samo, co wszyscy inni, ale otrzymasz najlepszych prawników, ochrony i weryfikacji pi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Światło i woda na miejscu. W pobliżu żyją sąsiedzi. Można kupić dwa ob…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 1 114 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 1 114 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 1 114 m²
Mamy to samo, co wszyscy inni, ale otrzymasz najlepszych prawników, ochrony i weryfikacji pi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 17
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Odesa Raion.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
magazyny
sklepy
Realting.com
Udać się