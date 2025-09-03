Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Restauracje na sprzedaż w Odesa Raion, Ukraina

Odessa
Lokale gastronomiczne 127 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 127 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 7 500 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 7 500 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 10
Powierzchnia 7 500 m²
Mamy to samo co wszyscy inni, ale dostaniesz najlepszych prawników, bezpieczeństwo i sprawdz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 400 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 400 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 400 m²
Pai w pobliżu Kijowa szosa i Khadjibeyevsky ujścia
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 140 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 140 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Grunty dla indywidualnego ogrodnictwa w pobliżu ujścia Ajaliskiego. Strona jest poprawna, po…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 230 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 230 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 230 m²
To solidny, dobry dom. Bardzo dobrze zadbany i przyzwoity stan, garaż, kocioł dwuobwodowy
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 130 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 130 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Mamy to samo co wszyscy inni, ale dostaniesz najlepszych prawników, bezpieczeństwo i sprawdz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

