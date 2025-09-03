Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Hotele na sprzedaż w Odesa Raion, Ukraina

8 obiektów total found
Hotel 1 462 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 462 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 9
Powierzchnia 1 462 m²
Miejsce na morzu niedaleko rady wsi. Cała komunikacja na elewacji. Morze jest 5 minut pieszo
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 450 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 450 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom z zadaszonym arborem i pełną kuchnią letnią, pensjonat (pokój, kuchnia i god…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 2 720 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 2 720 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 66
Powierzchnia 2 720 m²
1 Fontanka. Pierwsze piętro: kuchnia - salon z dostępem do tarasu, salon z kominkiem, łazien…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 500 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Plac na 13st dużą fontannę, gaz i ścieki w pobliżu. Elektryczność i woda na miejscu
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 395 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 395 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 395 m²
Liczba kondygnacji 2
Ziemia w Fontance. Celem jest budowa i konserwacja budynków mieszkalnych. Umowa dzierżawy gr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 320 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 320 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 9
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy dom na brzegu ujścia Kagarlyk! 4 sypialnie, trzy poziomy, wszystkie komunikaty nie powi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 1 355 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 355 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 1 355 m²
Odpowiednio ukształtowane obszary. Cel: Ogrodnictwo. Istnieje pozwolenie na rozwój domów wie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Hotel 1 484 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 484 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 1 484 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

