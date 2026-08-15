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Lokale Biurowe w Odessa, Ukraina

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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120 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
27833. Sprzedam pokój w centrum. Łączna powierzchnia 140 m2 Zaprojektowany na 4 pokoje. Stan…
$190,000
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Pomieszczenie biurowe 368 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 368 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 368 m²
30939 lokale handlowe są sprzedawane w ruchliwym centrum miasta przy ulicy Malaya Arnautskay…
$290,000
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Pomieszczenie biurowe 1 021 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 1 021 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 021 m²
1231. Sprzedam biuro na ulicy. Cosmonauts / General Petrov. Powierzchnia obiektu 1021 m2 Sys…
$1,000,000
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Pomieszczenie biurowe 730 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 730 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 730 m²
30097 Pomieszczenia biurowe i magazynowe na sprzedaż na ulicy Mechnikova Powierzchnia całkow…
$350,000
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Pomieszczenie biurowe 62 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 62 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 62 m²
14189. Biuro fasady w centrum miasta przy ulicy Astashkina. Recepcja, dwa biura, kuchnia, po…
$38,000
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 90 m²
26020. Sprzedam lokale w kompleksie mieszkalnym Miracle City. Powierzchnia pokoju 90 m2 Duża…
$30,000
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 305 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 305 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 305 m²
19968 Oferujemy na sprzedaż powierzchni biurowej w elitarnym kompleksie "Domy Karkashadze". …
$150,000
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Pomieszczenie biurowe 29 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 29 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 29 m²
25773. Sprzedam lokale handlowe na Tairova. Powierzchnia całkowita 29 m2 Indywidualne wejści…
$33,000
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Pomieszczenie biurowe 209 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 209 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 209 m²
Dodaję biuro na ósmym piętrze o powierzchni 209 m ². Rememont został wykonany jako dowódca o…
$3,200
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 65 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 65 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 65 m²
Przygotowany biznes, który przynosi stałe dochody pierwszego dnia po zawarciu umowy. Główne …
$83,009
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 610 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 610 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 610 m²
32881. Sprzedam budynek na French Boulevard. Jest on przeznaczony dla oddzielnych biur, któr…
$1,25M
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Pomieszczenie biurowe 47 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 47 m²
# 1311 Centrum. Fasada. Biuro ma 47 metrów. Drugie piętro, drugie piętro, drugie piętro, prz…
$58,000
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 1 149 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 1 149 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 149 m²
Sprzedam z zewnątrz. BC na Tahrova, w pobliżu centrum handlowego Metro, Epicentre. Terasa, 4…
$1,05M
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 135 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 135 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 135 m²
33291. FASAD lokale handlowe 135 m2 w historycznym centrum Odessy. Zabytek architektoniczny.…
$87,500
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Pomieszczenie biurowe 15 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 15 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 m²
38115 Sprzedam biuro w LCD Literary. Nowoczesny kompleks mieszkalny. Powierzchnia 14,8 m2. P…
$18,500
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Pomieszczenie biurowe 160 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 160 m²
13495 Office oddzielny budynek na sprzedaż 160 m2 na nadpełnienie. Dwa oddzielne wejścia, 8 …
$50,000
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Pomieszczenie biurowe 255 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 255 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 255 m²
38034. Na sprzeda? y biurowy kompleks du? ej powierzchni 254,7 m kw., znajduje si? na parter…
$368,000
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Pomieszczenie biurowe 171 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 171 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 171 m²
38184 Na sprzedaż lokali handlowych w historycznym centrum miasta. Pokój o powierzchni 171 m…
$390,000
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Pomieszczenie biurowe 2 007 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 2 007 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 2 007 m²
№ 3508. . . Oferujemy nowe centrum dla dzieci w 2. miejscu. Piętro na sprzedaż - w pobliżu V…
$3,50M
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Pomieszczenie biurowe 57 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 57 m²
21535 Pomieszczenia biurowe na sprzedaż na Peresypie. Powierzchnia całkowita 57 m2 Przestrze…
$32,500
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Pomieszczenie biurowe 360 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 360 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 360 m²
Nr 4530. Oferujemy na sprzeda? 3-pi? trowy budynek w centrum miasta na ulicy. Catherine. Pow…
$175,000
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 90 m²
25712. Sprzedam lokal o powierzchni 95 m kw. Na francuskim bulwarze. Frontowe wejście. Obsza…
$180,000
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Pomieszczenie biurowe 40 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
14030 Sprzedaję lokale handlowe w centrum handlowym akwareli. Łączna powierzchnia 40 m2 Cent…
$38,766
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Pomieszczenie biurowe 100 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 100 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
Nr 1251. Sprzedam biuro na ulicy. Oleshi / Greek. Całkowita powierzchnia pomieszczeń wynosi …
$175,000
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Pomieszczenie biurowe 1 825 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 1 825 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 825 m²
23716 Sprzedam centrum biznesowe na Tairovie. Odłączony tył, o powierzchni 1825 m kw. Dwa pi…
$1,50M
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Pomieszczenie biurowe 156 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 156 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 156 m²
Miało sprzedać lub wynająć komercyjny plac o powierzchni 156 m ² w dwóch poziomach. Waga ob…
$179,000
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 210 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
35119. Sprzedam dwupoziomowe biuro w Centrum z panoramicznym widokiem na morze i miasto. Prz…
$170,000
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Pomieszczenie biurowe 101 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 101 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 101 m²
2653. Oferujemy na sprzedaż sklep i pokój biurowy w nowym LCD "Chkalov Tower" elitarnej klas…
$205,000
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Pomieszczenie biurowe 77 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 77 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 77 m²
2430. Oferujemy na sprzedaż lokale w centrum handlowym "Atena" na greckim placu. Powierzchni…
$70,000
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Pomieszczenie biurowe 69 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 69 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 69 m²
32939 przednia sala 68.9m2 z czołgiem. MAN 47, głowa Cassarda. Ack.Sahara.
$54,000
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