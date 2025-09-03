Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Odesa Raion
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Odesa Raion, Ukraina

Odessa
3
Magazyn

3 obiekty
Magazyn 800 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 800 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 7
Powierzchnia 800 m²
Mamy to samo co wszyscy inni, ale dostaniesz najlepszych prawników, bezpieczeństwo i sprawdz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Magazyn 14 400 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 14 400 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 14 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiecująca strona, w pobliżu morza i liman, piękne, zielone i spokojne miejsce. Gaz i woda p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Magazyn 303 m² w Odessa, Ukraina
Magazyn 303 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 303 m²
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
