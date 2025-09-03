Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Sklepy na sprzedaż w Odesa Raion, Ukraina

Odessa
10
10 obiektów total found
Sklep 27 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 27 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 1
Fabuła jest odpowiednim kształtem
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 42 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 42 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na morzu. Domek wsi na Riwierze Czarnomorskiej. Terytorium chronione, jego parking…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 42 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 42 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Nowoczesny, stylowy dom. Naprawa odbywa się w jasnych kolorach. Przestronne kuchnia - studio…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 48 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 48 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 48 m²
Fabuła jest odpowiednim kształtem. Jest niedokończona struktura. Odgrodzony
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 92 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 92 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 92
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 47 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 47 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 2
Mamy to samo, co wszyscy inni, ale otrzymasz najlepszych prawników, ochrony i weryfikacji pi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 70 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 70 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Strona jest poprawny prostokątny kształt. Komunikacja w pobliżu
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 50 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 50 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Strona jest poprawna, blisko każdej komunikacji
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 190 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 190 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Mamy tak samo jak wszyscy inni, ale otrzymasz najlepszych prawników, ochronę i kontrolę pien…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Sklep 302 m² w Odessa, Ukraina
Sklep 302 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 8
Powierzchnia 302 m²
Dom jest alternatywą dla mieszkania. Cyganie budowani, sumiennie, rozważnie, mogą kończyć po…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Odesa Raion.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
magazyny
