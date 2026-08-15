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Hotele na sprzedaż w Odessa, Ukraina

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37 obiektów total found
Hotel 250 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 250 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 250 m²
Nr 3757. Oferujemy na sprzedaż operacyjny hostel biznesowy w historycznym centrum miasta na …
$250,000
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Hotel 500 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
9265. Oferujemy na sprzedaż ready-made hotel biznes w samym sercu Odessy, 2 minuty spacerem …
$550,000
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Hotel 500 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
Nr 1275 Oferujemy na sprzedaż nowy hotel trzypiętrowy. Levanevsky. Powierzchnia 500 m2 Plano…
$1,20M
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Hotel 40 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
33057 Apartamenty na sprzedaż w Maristella Marine Residence. Powierzchnia całkowita wynosi 4…
$145,000
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Hotel 475 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 475 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 475 m²
36918 Na sprzeda? dwupi? trowy dom na ulicy Lwowa, o ca? kowitej powierzchni 475 m2 na dzia?…
$430,000
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Hotel 270 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
9570 Oferujemy na sprzedaż gotowy biznes w Odessa Center przy ulicy Ekaterinskaya. Pokoje ho…
$420,000
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TekceTekce
Hotel 623 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 623 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 623 m²
10157. Oferujemy na sprzedaż hotel operacyjny z kompleksem kąpielowym i restauracją na ulicy…
$1,20M
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Hotel 360 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 360 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 360 m²
Nr 1282. Oferujemy hotel na sprzedaż. Kotowski na ulicy. South Road. Nad morzem. Powierzchni…
$120,000
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Hotel 1 900 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 900 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 900 m²
nr 1259 Oferujemy na sprzedaż kompleks hotelowy na fontannie przy ulicy Donskoy. Powierzchni…
$2,00M
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Hotel 171 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 171 m²
3331... będę sprzedawać apartamenty w Maristella, o łącznej powierzchni 171 m kw., Krasnye Z…
$350,000
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Hotel 730 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 730 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 730 m²
Nr 1320 Oferujemy na sprzeda? dzia? alno? ci w samym centrum Odessy przy ul. Richeliewskiej.…
$1,60M
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Hotel 270 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
8194. Oferujemy na sprzedaż funkcjonujący mini hotel w samym sercu miejscowości Odessa. Zapr…
$650,000
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Hotel 355 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 355 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 355 m²
34826. Na sprzedaż znajduje się pokój 355 m2 z wygodnym układem i trzema osobnymi wejściami.…
$280,000
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Hotel 200 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 200 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
12169. Mini hotel z 8 pokojami w okolicy 411 Baterie. Oddzielnie stojący budynek 200 m2 3 pi…
$155,000
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Hotel 171 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 171 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 171 m²
9166. Oferujemy na sprzedaż 3 pokoje hotelowe w kompleksie hotelowym i apartamentowym "Maris…
$450,000
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Hotel 270 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 270 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 270 m²
8193 Oferujemy na sprzedaż funkcjonujący mini hotel w samym sercu miejscowości Odessa. Zapro…
$650,000
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Hotel 315 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 315 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 315 m²
33362 Sprzedam hotel na fontannie. Łączna powierzchnia 315 m2 Jest on przeznaczony dla 9 pok…
$500,000
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Hotel 1 899 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 899 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 899 m²
9849. . . Oferujemy kompleks hotelowy z 10 łyżkami na sprzedaż. Fontana. Wykonane na 3 piętr…
$6,00M
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Hotel 1 300 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 300 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 300 m²
1313. Oferujemy na sprzedaż oddzielony trzypiętrowy hotel z czerwonej cegły w Arkadii przy u…
$900,000
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Hotel 149 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 149 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 149 m²
3581. Oferujemy na sprzedaż mini hotel w pobliżu Greek Square. Powierzchnia 149 m2 To jest p…
$200,000
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Hotel 5 000 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 5 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 5 000 m²
36765 ekskluzywny kompleks hotelowy nad morzem - przestrzeń komfortu, statusu i stabilnego d…
$6,00M
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Hotel 300 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 300 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 300 m²
Nr 4649 Biznes operacyjny na ulicy jest oferowany na sprzedaż. Dacha Kovalevsky / róg Magnit…
$360,000
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Hotel 2 400 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 2 400 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 2 400 m²
3502. Oferujemy na sprzedaż nowy pięciogwiazdkowy hotel na ulicy. Żyd. 7-piętrowy budynek w …
$7,00M
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Hotel 40 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 40 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 40 m²
33056 Apartamenty na sprzedaż w Maristella Marine Residence. Powierzchnia całkowita wynosi 4…
$145,000
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Hotel 750 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 750 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
Nr 3596 Oferujemy na sprzedaż luksusowy hotel na fontannie w odległości spaceru od morza i n…
$960,000
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Hotel 440 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 440 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 440 m²
Nr 1274. Oferujemy na sprzeda? nowy 2-pi? trowy hotel na Tairovie przy ul. Lwowskiej. Wyposa…
$750,000
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Hotel 224 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 224 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 224 m²
6855. Oferujemy na sprzedaż Apart- hotel w najbardziej dochodowej okolicy miasta - Arcadia. …
$290,000
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Hotel 1 600 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 1 600 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 600 m²
Nr 1319 Oferujemy na sprzedaż wykończony hotel w Arcadii na ulicy. Kamanina. Powierzchnia 16…
$1,60M
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Hotel 3 000 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 3 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
№ 2270. Oferujemy na sprzeda? kompleks nieruchomoœci hotelu i centrum biurowego na 10 Sztuk.…
$3,00M
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Hotel 320 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 320 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 320 m²
Nr 3725. Sprzedam hotel na fontannie na 4 piętrach! Powierzchnia 320 m2 17 pokoi jedno- i dw…
$550,000
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