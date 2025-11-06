Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Koru Aura

Architektura inspirowana naturą tuż obok Istanbul International Financial Center

Sinpaş Koru Aura to ekskluzywny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Ümraniye, bezpośrednio przy Istanbul International Financial Center (IIFC). Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z koncepcją niskiej intensywności zabudowy, stawiając na otwarte przestrzenie i zieleń. Prawie 70% działki o powierzchni 23 000 m² zajmują starannie zaprojektowane tereny zielone i ogrody krajobrazowe. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się spokojnym otoczeniem, pozostając jednocześnie blisko jednego z najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.

Przestronne mieszkania rodzinne i bogata infrastruktura

Projekt został stworzony z myślą o rodzinach i oferuje przestronne apartamenty o układach od 2+1 do 5+1, zaprojektowane z naciskiem na komfort, funkcjonalność oraz dostęp do naturalnego światła. Przestronne balkony o powierzchni od 10 m², a także opcje z tarasami i prywatnymi ogrodami, zwiększają przestrzeń do wypoczynku na świeżym powietrzu. Do dyspozycji mieszkańców są liczne udogodnienia, takie jak baseny, centrum fitness, sauna oraz tematyczne ogrody sprzyjające relaksowi i codziennemu komfortowi.

Strategiczna lokalizacja i długoterminowy potencjał inwestycyjny

Sinpaş Koru Aura wyróżnia się doskonałą komunikacją dzięki bezpośredniemu dostępowi do metra, autostrad TEM i E-5, a także bliskości centrów handlowych, szpitali i renomowanych szkół. Sąsiedztwo Istanbul International Financial Center znacząco zwiększa potencjał wzrostu wartości nieruchomości oraz popyt na wynajem. W połączeniu z renomą dewelopera Sinpaş GYO, projekt stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla osób poszukujących własnego mieszkania, jak i dla inwestorów długoterminowych.

Sinpaş Koru Aura to prestiżowy kompleks mieszkaniowy w Ümraniye, oferujący przestronne apartamenty rodzinne w otoczeniu natury i niskiej zabudowy, tuż obok Istanbul International Financial Center.

Projekt łączy przestronne balkony, tematyczne ogrody oraz rozbudowaną infrastrukturę rekreacyjną z doskonałym dostępem do metra i głównych arterii komunikacyjnych, zapewniając komfort miejskiego życia w harmonii z naturą.

10 zalet Sinpaş Koru Aura