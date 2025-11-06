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Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Koru Aura

Umraniye, Turcja
od
$450,000
;
6
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ID: 38889
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Ümraniye

O kompleksie

Architektura inspirowana naturą tuż obok Istanbul International Financial Center

Sinpaş Koru Aura to ekskluzywny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w dzielnicy Ümraniye, bezpośrednio przy Istanbul International Financial Center (IIFC). Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z koncepcją niskiej intensywności zabudowy, stawiając na otwarte przestrzenie i zieleń. Prawie 70% działki o powierzchni 23 000 m² zajmują starannie zaprojektowane tereny zielone i ogrody krajobrazowe. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się spokojnym otoczeniem, pozostając jednocześnie blisko jednego z najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.

Przestronne mieszkania rodzinne i bogata infrastruktura

Projekt został stworzony z myślą o rodzinach i oferuje przestronne apartamenty o układach od 2+1 do 5+1, zaprojektowane z naciskiem na komfort, funkcjonalność oraz dostęp do naturalnego światła. Przestronne balkony o powierzchni od 10 m², a także opcje z tarasami i prywatnymi ogrodami, zwiększają przestrzeń do wypoczynku na świeżym powietrzu. Do dyspozycji mieszkańców są liczne udogodnienia, takie jak baseny, centrum fitness, sauna oraz tematyczne ogrody sprzyjające relaksowi i codziennemu komfortowi.

Strategiczna lokalizacja i długoterminowy potencjał inwestycyjny

Sinpaş Koru Aura wyróżnia się doskonałą komunikacją dzięki bezpośredniemu dostępowi do metra, autostrad TEM i E-5, a także bliskości centrów handlowych, szpitali i renomowanych szkół. Sąsiedztwo Istanbul International Financial Center znacząco zwiększa potencjał wzrostu wartości nieruchomości oraz popyt na wynajem. W połączeniu z renomą dewelopera Sinpaş GYO, projekt stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla osób poszukujących własnego mieszkania, jak i dla inwestorów długoterminowych.

Sinpaş Koru Aura to prestiżowy kompleks mieszkaniowy w Ümraniye, oferujący przestronne apartamenty rodzinne w otoczeniu natury i niskiej zabudowy, tuż obok Istanbul International Financial Center.

Projekt łączy przestronne balkony, tematyczne ogrody oraz rozbudowaną infrastrukturę rekreacyjną z doskonałym dostępem do metra i głównych arterii komunikacyjnych, zapewniając komfort miejskiego życia w harmonii z naturą.

10 zalet Sinpaş Koru Aura

  • Położenie bezpośrednio przy Istanbul International Financial Center w Ümraniye

  • Inwestycja realizowana przez Sinpaş GYO, jedną z czołowych firm deweloperskich w Turcji

  • Działka o powierzchni 23 000 m², z czego prawie 70% stanowią tereny zielone

  • Apartamenty od 2+1 do przestronnych mieszkań rodzinnych 5+1

  • Balkony o powierzchni od 10 m², a także opcje z tarasami i prywatnymi ogrodami

  • Tematyczne strefy zieleni, takie jak Sun Grove, Moon Grove i Star Grove

  • Baseny, centrum fitness, sauna oraz eleganckie strefy wspólne

  • Dwukondygnacyjny budynek handlowy na terenie kompleksu

  • Rodzinne układy mieszkań z dużą ilością naturalnego światła i elastycznym rozplanowaniem przestrzeni

  • Bezpośredni dostęp do metra, autostrad TEM i E-5, centrów handlowych, szpitali oraz szkół

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

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Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Koru Aura
Umraniye, Turcja
od
$450,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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