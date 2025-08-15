Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 56 m² z widokiem na góry w kompleksie Tekinoğlu.

Inwestycja znajduje się 400 metrów od plaży, na trzecim końcu linii brzegowej. Kompleks mieszkalny znajduje się w odległości 5 minut spacerem od środków transportu publicznego, sklepów, kawiarni, restauracji i aptek.

We wtorki i soboty w Mahmutlar odbywa się targ rolny.

Kompleks o łącznej powierzchni 7200 m² składa się z 2 bloków, 12 pięter i 288 apartamentów.

Kompleks idealnie nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i do wynajmu przez cały rok.

Zakończenie budowy - oddanie do użytku w 2023 roku.

Główne atuty:

Posadzki ceramiczne i marmurowe

Drzwi wewnętrzne

Pancerne drzwi wejściowe

Przeszklenia panoramiczne

Zabudowa kuchenna + blat granitowy

Zabudowa łazienek: umywalka, toaleta podwieszana, kabina prysznicowa

Aluminiowe balustrady + szkło na balkonach

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami

Kryty basen podgrzewany

Sauna

Łaźnia turecka

Strefa rekreacyjna

Siłownia

Boisko do piłki nożnej, siatkówki i tenisa

Plac zabaw dla dzieci

Kawiarnia-bar

Recepcja

Ogródek zielony

Dozorca

Monitoring 24/7

Parking

Windyki

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.