  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.

Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.

Mahmutlar, Turcja
od
$107,202
BTC
1.2751523
ETH
66.8361826
USDT
105 989.4408495
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
Zostawić wniosek
ID: 27435
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 56 m² z widokiem na góry w kompleksie Tekinoğlu.

Inwestycja znajduje się 400 metrów od plaży, na trzecim końcu linii brzegowej. Kompleks mieszkalny znajduje się w odległości 5 minut spacerem od środków transportu publicznego, sklepów, kawiarni, restauracji i aptek.

We wtorki i soboty w Mahmutlar odbywa się targ rolny.

Kompleks o łącznej powierzchni 7200 m² składa się z 2 bloków, 12 pięter i 288 apartamentów.

Kompleks idealnie nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i do wynajmu przez cały rok.

Zakończenie budowy - oddanie do użytku w 2023 roku.

Główne atuty:

  • Posadzki ceramiczne i marmurowe
  • Drzwi wewnętrzne
  • Pancerne drzwi wejściowe
  • Przeszklenia panoramiczne
  • Zabudowa kuchenna + blat granitowy
  • Zabudowa łazienek: umywalka, toaleta podwieszana, kabina prysznicowa
  • Aluminiowe balustrady + szkło na balkonach

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami
  • Kryty basen podgrzewany
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Strefa rekreacyjna
  • Siłownia
  • Boisko do piłki nożnej, siatkówki i tenisa
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kawiarnia-bar
  • Recepcja
  • Ogródek zielony
  • Dozorca
  • Monitoring 24/7
  • Parking
  • Windyki

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$676,490
Dzielnica mieszkaniowa Beach walk modern apartment in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$109,976
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$805,819
Dzielnica mieszkaniowa 2-bedroom apartment for sale in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$118,518
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
, Turcja
od
$2,62M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Mahmutlar, Turcja
od
$107,202
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$2,21M
Oferujemy willę z basenem nieskończoności, saunę, tarasy, ogród, garaż, panoramiczny widok na historyczne centrum Alanya, zamek, morze i zielone otoczenie.Cechy mieszkania Parter: otwarty salon z kuchnią i jadalnią na parterze, który otwiera się na rozległe tarasy i ogrody.Pierwsze piętro: t…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Elbrus
Dzielnica mieszkaniowa Elbrus
Incekum, Turcja
od
$122,066
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty 2-pokojowe są sprzedawane w cenie 55 500 euro i dwóch poziomach 5 pięter w cenie 110 000 euro.
Agencja
Sun World Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Dzielnica mieszkaniowa Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$154,821
Będziesz zainteresowany naszą ofertą! Na sprzedaż są przestronne apartamenty w pierwszej linii w kompleksie Cebeci 6. Kompleks ten został zbudowany w 2005 roku, ale nie jest gorszy pod względem jakości od nowoczesnych luksusowych rezydencji, ponieważ Cebeci Group jest jednym z najbardziej zn…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się