Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 56 m² z widokiem na góry w kompleksie Tekinoğlu.
Inwestycja znajduje się 400 metrów od plaży, na trzecim końcu linii brzegowej. Kompleks mieszkalny znajduje się w odległości 5 minut spacerem od środków transportu publicznego, sklepów, kawiarni, restauracji i aptek.
We wtorki i soboty w Mahmutlar odbywa się targ rolny.
Kompleks o łącznej powierzchni 7200 m² składa się z 2 bloków, 12 pięter i 288 apartamentów.
Kompleks idealnie nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i do wynajmu przez cały rok.
Zakończenie budowy - oddanie do użytku w 2023 roku.
Główne atuty:
Infrastruktura:
