Ready-to-move-in apartments with swimming pools, large restaurant and bar, 500 metres from Kata Beach, Phuket, Thailand

Na Kluea, Tajlandia

od €72,271

33–77 m² 7

Stylowy i komfortowy kompleks, w tropikalnym stylu do rekreacji i stałego pobytu. Projekt w północnej i szanowanej okolicy Pattaya - Wongamat. Obszar ten znany jest z czystej i spokojnej plaży, obok niego znajduje się najpiękniejsze dzieło architektury - Świątynia Prawdy. Budynek Tropicana składa się z ośmiu pięter z nowoczesnymi apartamentami z jedną lub dwiema sypialniami o powierzchni od 32 do 49 metrów kwadratowych. Wszystkie apartamenty są umeblowane, w tym w pełni wyposażone europejskie kuchnie i łazienki, klimatyzacja i luksusowe wbudowane meble. Egzotyczny motyw jest kontynuowany w projektowaniu oszałamiającego holu, bujnych ogrodów krajobrazowych i eleganckich wzorów. Infrastruktura kompleksu: 3 pule nieskończoności ( 55, 40 i 30 metrów ) Sauna, łaźnia parowa, jacuzzi Centrum fitness Centrum dziecięce Taras na dachu Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu Parking 24-godzinna ochrona System nadzoru wideo i bezpieczny dostęp do karty klucza