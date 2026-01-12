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Rezydencja SEAVIEW RESIDENCES -REZIDENCIYa S VIDOM NA MORE

Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,50M
;
24
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ID: 3925
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Phuket City Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Data budowy II kwartał 2025 r.

Odległość do morza jest pierwszą linią Bangtao.

Przewidywany dochód wynosi co najmniej 7% rocznie.

Na koszt mieszkania $2.5M, roczny dochód będzie z $175K.

Forma własności - według Państwa wyboru Freehold / Leasehold.

Do 7 lat raty.

Jednocześnie będzie można mieszkać lub wynajmować mieszkanie od momentu uruchomienia obiektu.

Indywidualne warunki płatności i raty są omawiane dodatkowo.

Naszym zadaniem jest znalezienie ci najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym.

Możliwa zdalna rejestracja transakcji

Możliwa płatność z kryptowalutą

Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3- 10% (z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych)

Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1%

Światowa klasa, cały rok popularnego kurortu, popyt na czynsz zawsze przekroczył podaż.

Przy zakupie nieruchomości o łącznym koszcie 350K dolarów, pomagamy w wydaniu wizy dla inwestorów na okres 5 lat.

? Banyan Tree Group, który otrzymał na całym świecie uznanie za swoje ekskluzywne kurorty z niezrównaną usługą i usługami na całym świecie, oferuje wyjątkową okazję do zrealizowania tego markowego doświadczenia w organicznej części swojego codziennego życia.

Banyan Tree Grand Residences Villas to ekskluzywny projekt zakorzeniony w historycznej ojczyźnie marki Phuket Island. Są one zbudowane na terytorium jednego z najlepszych kompleksów hotelowych na świecie Laguna Phuket. Odkryj świat komfortu, dobrego samopoczucia i nieograniczonych możliwości.

Wybitne życie

Apartamenty z widokiem na ocean znajdują się na plaży Bang Tao z drobnym białym piaskiem. Na zachodzie są one oprawione przez morze Andaman, a na wschodzie przez góry pokryte gęstą dżunglą. Rezydencje znajdują się na terytorium światowej sławy kompleksu zamkniętego ośrodka Laguna Phuket, który zdobył wiele międzynarodowych nagród. Idealne miejsce dla tych, którzy marzą o życiu zaledwie kilka kroków od plaży i malowniczych gór.

Niedaleko od rezydencji znajduje się centrum handlowe, Banyan Tree spa, wiele luksusowych restauracji i obiektów rozrywkowych. Również na terytorium Laguna Phuket jest Laguna Golf Phuket Golf Club z "Najlepszy Golf Course w Tajlandii" według World Golf Awards.

Wyjątkowa lokalizacja, przestronne układy i nowoczesny design Seaview Residences apartamenty czynią je idealnym miejscem na odosobnione wakacje, a ze względu na bezpośrednią dostępność infrastruktury, życie staje się niezwykle wygodne i przyjemne.

Luksusowe życie na wybrzeżu

Każdy apartament Seaview Residences posiada trzy przestronne sypialnie z widokiem na ocean, a różne opcje układu pozwalają wybrać dom, który spełnia indywidualne preferencje każdego kupującego. Wszystkie rezydencje mają własny taras i basen z widokiem na morze.

Penthouses na górnych piętrach są zaprojektowane, aby podkreślić unikalną lokalizację willi: górne piętro oferuje wspaniałe widoki na morze. Ponadto, 180- stopniową panoramę zachodu słońca nad Morzem Andamanskim można podziwiać bezpośrednio z basenu lub tarasu.

Światowe przywileje dla właścicieli

Banyan Tree Grand Residences właściciele nieruchomości czekają na cały świat atrakcji. Członkostwo w Sanktuarium Club otwiera dostęp do nieograniczonej ilości nowych możliwości i doświadczeń. Członkowie Sanktuarium Club mają prawo do wyłącznego korzystania z udogodnień Banyan Tree z rabatami i przywilejami na całym świecie.

Oprócz bezpłatnego członkostwa w Laguna Golf Phuket, właściciele nieruchomości mogą dołączyć do społeczności Banyan Tree Private Collection, która zapewnia dostęp do stale rozwijającego się portfolio nieruchomości, od luksusowych willi Banyan Tree w egzotycznych zakątkach świata do ekskluzywnych mieszkań w najbardziej popularnych regionach świata.

ден Banyan Tree Residences szczyci się swoim niezrównanym poziomem usług w branży zarządzania nieruchomościami i oferuje wiele innych niesamowitych usług i możliwości wypoczynku. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z usług konsjerża i profesjonalnego zespołu przez całą dobę, który chętnie pomoże w konserwacji i wynajmu willi. Zapewnimy całoroczną opiekę nad twoim domem.

Paczka mebli jest płatna oddzielnie.

Procedura rejestracji transakcji:

Rezerwacja (depozyt / depozyt) - od 3K $

* Kwota jest wliczona w wartość nieruchomości.

* * Depozyt nie podlega zwrotowi

Jeśli nie jesteś w Tajlandii, to kontrakt i w ciągu 15- 20 dni kurierski usługi dostarczą go osobiście. Dostaniesz 3 zestawy do podpisania i 2 do wysłania z powrotem. Na podstawie umowy pierwsza płatność dokonywana jest poprzez przeniesienie na konto deweloperskie dewelopera. Kolejne płatności dokonywane są zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

Bez raty, 5 płatności w równych udziałach 20% kosztów obiektu:

Pierwsza płatność po podpisaniu umowy

Druga płatność po zakończeniu budowy o 25%

Trzecia płatność po zakończeniu budowy o 50%

Czwarta płatność po zakończeniu budowy o 75%

Piąta płatność, gdy budowa jest w 100% zakończona

Opcja montażu:

Pierwsza płatność 20% (bez rezerwacji) - zapłacona w ciągu 30 dni od podpisania umowy i dokonania rezerwacji

3 płatności w wysokości 10% co 8 miesięcy:

Druga płatność przy 25% prac budowlanych (10%)

Trzecia płatność za 50% prac budowlanych (10%)

Czwarta płatność za 75% prac budowlanych (10%)

Pozostałe 50% po ukończeniu budowy można przyjąć w ratach na okres 5 lat.

W tym przypadku, można żyć lub wynająć mieszkanie od daty uruchomienia domu, tym samym częściowo lub w pełni odzyskać koszty płatności.

* * Należy pamiętać, że harmonogram płatności może się różnić, ponieważ projekt może być na każdym etapie budowy w momencie zakupu.

Płatność dodatkowa (jeden koń po 100% płatności):

Rejestracja własności:

Freehold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Instalacja wody i liczników świetlnych

Płatności roczne:

Utrzymanie wspólnych terytoriów

Poważne naprawy

? Zainteresowany ofertą na całe życie lub chcesz dowiedzieć się więcej o perspektywach i możliwościach inwestowania w nieruchomości w Phuket, napisz do nas teraz

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 285.0 – 491.0
Cena za m², USD 8,554 – 9,887
Cena mieszkania, USD 2,50M – 4,20M

Lokalizacja na mapie

Phuket City Municipality, Tajlandia

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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