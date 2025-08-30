Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów nad morzem w Mueang Phuket, Tajlandia

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 2/7
Kata Oceanview - przestronny apartament z widokiem na morze w Kata (Phuket)Witamy w Kata. Oc…
$4,078
za miesiąc
