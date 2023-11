Khlong Ton Sai Subdistrict, Tajlandia

od €93,182

Projekt w Klong San, jednej z najstarszych dzielnic Bangkoku, w pobliżu stacji metra. Budynek z czerwonej cegły z loftem z 1-2 sypialniami i standardowymi mieszkaniami. Oferuje widoki na miasto. Niektóre apartamenty mają widok na rzekę. Koncepcja krajobrazu projektu oparta jest na sadach. Wyposażenie i wyposażenie w domu Więcej szczegółów: 25-metrowy pół-olimpijski basen ze słoną wodą, wyposażone centrum fitness ze sprzętem do ćwiczeń wysiłkowych i siłowych, basen dla dzieci, przestronny sad z częścią wypoczynkową. Inne udogodnienia: kreatywna przestrzeń artystyczna, przestronny Sky Bar i część z salonami i panoramicznym widokiem na rzekę i miasto, sala konferencyjna, Całodobowy nadzór wideo i ochrona, elektryczna stacja ładowania samochodów. Infrastruktura Bangkok, najbardziej zaludnione miasto w kraju, jest głównym ośrodkiem w Azji Południowo-Wschodniej, przyciągając zarówno prostą migrację lokalnych mieszkańców wsi do miast, jak i gromadząc wielu freelancerów, odległych pracowników, ekspaci i jest wygodny dla międzynarodowego biznesu. Projekt znajduje się w pobliżu obiektów rekreacyjnych, w tym luksusowych hoteli, galerii sztuki, kawiarni i restauracji. Przełomowe i główne centrum handlowe ICONSIAM znajduje się zaledwie 3 minuty spacerem od hotelu. Kompleks znajduje się zaledwie 350 metrów od stacji BTS Khlong San. Ze stacji BTS Khlong San można szybko i wygodnie dotrzeć do centrum miasta zieloną linią.