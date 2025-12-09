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Dzielnica mieszkaniowa Essence Residence Fase 1

Bel Air, Hiszpania
od
$932,873
;
11
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ID: 39098
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1833921843
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Bel Air
  • Adres
    Camino de Brijan

O kompleksie

Przeniesienie
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We believe that home is much more than a place: it is an experience. This carefully designed community offers the perfect combination of privacy and exclusive services close to the prestigious Villa Padierna Place. Its exceptional flats and penthouses stand out for their large and bright spaces, high quality finishes and unrivalled sea views. The project has benefited from the vision of renowned architect Pablo Villarroel and the talent of design studio Yodezeen. A fully equipped gym helps you stay active, healthy and energised, all within walking distance of your home. Swimming pools, both indoor and outdoor, allow you to enjoy a dip any time of the year. FIND THE PERFECT BALANCE Ergonomic furnishings, optimal lighting and elegant design create an ideal environment for concentration and inspiration. RECHARGE YOUR BODY AND MIND Whether it's to relax after a long day or simply to indulge in a moment of wellness, the spa area offers the perfect getaway.

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Bel Air, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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