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Dzielnica mieszkaniowa Villa Lyra Real

Benahavis, Hiszpania
od
$6,43M
;
3
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ID: 39563
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1774193148
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Calle Lago Saimaa

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Benahavis, Hiszpania

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Dzielnica mieszkaniowa Villa Lyra Real
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od
$6,43M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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