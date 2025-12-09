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Dzielnica mieszkaniowa Electus

Mijas, Hiszpania
od
$412,398
;
9
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ID: 39502
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 383101149
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Avenida Comares

O kompleksie

Przeniesienie
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An exclusive development of only 18 properties and 4 commercial premises in Las Lagunas, the most sought after area of Mijas. Its excellent location allows you to walk to shopping centres, the beach and the Gran Parque de la Costa del Sol, with easy access by motorway. The south facing properties guarantee natural light all day long and are offered in two versions: 3 spacious bedrooms or 2 bedrooms with a large suite and dressing room. All include fully fitted kitchen, air conditioning and central heating. The communal areas have a swimming pool and children's area, ideal for the whole family to enjoy. A unique option for those who value quality, comfort and location.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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