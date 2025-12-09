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Dzielnica mieszkaniowa Villa Jokhang - STUPA

Benalmadena, Hiszpania
od
$2,18M
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3
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ID: 39196
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1547178611
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benalmadena
  • Adres
    Avenida Benalmadena

O kompleksie

Przeniesienie
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A south-facing residence where comfort, elegance, and purposeful design come together. With sweeping panoramic views and a seamless fusion of contemporary architecture and advanced technology, every detail is crafted to optimize sunlight, privacy, and effortless living. The ground floor forms the heart of the home, featuring an open-plan living, dining, and kitchen area, complemented by a pantry and laundry. Both the master bedroom and living spaces open directly onto the terrace and infinity pool, creating a fluid connection between indoor comfort and outdoor tranquility. On the lower level, a garage, TV/games room, machine room, and a guest bedroom with en-suite open onto a private garden, offering intimate outdoor space and privacy. Further below, two additional en-suite guest bedrooms each lead to their own private garden, providing peaceful retreats for family or visitors. This villa blends four en-suite bedrooms, open-plan living areas, terraces, and multiple private gardens with the infinity pool and versatile basement spaces, thoughtfully designed to integrate with the surrounding mountain landscape.

Lokalizacja na mapie

Benalmadena, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Dzielnica mieszkaniowa Villa Jokhang - STUPA
Benalmadena, Hiszpania
od
$2,18M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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