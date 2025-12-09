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Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau I

Estepona, Hiszpania
od
$597,266
;
13
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ID: 39497
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1317035981
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Calle Capri

O kompleksie

Przeniesienie
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This new development features a project of 105 apartments offering options of 2, 3, and 4 bedrooms. Your new home will be synonymous with tranquility and happiness, where you can relax in the outdoor pools and enjoy the magnificent green areas. If you are a sports enthusiast, you will have the convenience of a gym within the same community, allowing you to stay active without leaving home. Strategically located in a privileged environment, the complex is surrounded by various services, such as restaurants and supermarkets, and is just a 10-minute walk from the beach. Additionally, it has excellent connections to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travel easier.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
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Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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