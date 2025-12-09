Dzielnica mieszkaniowa Zenity Blau I

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
This new development features a project of 105 apartments offering options of 2, 3, and 4 bedrooms.
Your new home will be synonymous with tranquility and happiness, where you can relax in the outdoor pools and enjoy the magnificent green areas.
If you are a sports enthusiast, you will have the convenience of a gym within the same community, allowing you to stay active without leaving home.
Strategically located in a privileged environment, the complex is surrounded by various services, such as restaurants and supermarkets, and is just a 10-minute walk from the beach.
Additionally, it has excellent connections to Malaga Airport (50 minutes away) and Gibraltar Airport (45 minutes away), making your travel easier.
Lokalizacja na mapie
Estepona, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.