  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Benahavis
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa Alfa

Dzielnica mieszkaniowa Villa Alfa

Benahavis, Hiszpania
od
$7,96M
;
20
Zostawić wniosek
ID: 39199
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 458082698
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
This villa in El Madroñal is a stunning contemporary villa located in the heart of Benahavís, with panoramic views of the Mediterranean Sea. Located within an exclusive gated community with 24-hour security, this property offers privacy, comfort and a sophisticated lifestyle. Its architectural design features two elegant glass cubes that visually expand the interior spaces, creating a feeling of total openness. Large floor-to-ceiling windows flood each room with natural light and are equipped with sun protection to maximise comfort throughout the year. Among its exclusive amenities, it features a state-of-the-art private spa, clad in microcement, which includes a heated swimming pool, Finnish sauna and Turkish bath. It also has a fully equipped gym, a games room with a pool table, a bar and a large climate-controlled wine cellar. The jewel in the crown is its Indonesian stone infinity pool, which not only stands out for its design but also naturally purifies the water. This villa represents a perfect fusion of modern design, functional luxury and natural surroundings, offering a unique living experience in El Madroñal, Benahavís.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Attire Estepona
Estepona, Hiszpania
od
$683,728
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$425,724
Dzielnica mieszkaniowa Aura Cabopino
Artola, Hiszpania
od
$4,72M
Dzielnica mieszkaniowa The Eagle Seaview Residences
Mijas, Hiszpania
od
$478,951
Dzielnica mieszkaniowa Green Valley I
Mijas, Hiszpania
od
$523,319
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Villa Alfa
Benahavis, Hiszpania
od
$7,96M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Villas
Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Villas
Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Villas
Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Villas
Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Villas
Dzielnica mieszkaniowa Alcantara Del Mar Villas
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$2,47M
MODERN LIVING BY THE MEDITERRANEAN. An exclusive residential project comprising 11 luxury villas, designed to offer maximum comfort, privacy, and elegance in a privileged setting. Each villa has 5 to 6 spacious bedrooms, 5 full bathrooms plus a guest toilet, and carefully distributed space…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Solana Village Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Solana Village Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Solana Village Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Solana Village Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Solana Village Fase 3
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Solana Village Fase 3
Dzielnica mieszkaniowa Solana Village Fase 3
Mijas, Hiszpania
od
$534,695
New residential project, apartments for sale in this third phase. The project will be located on the top of the hill overlooking the Europa golf course in La Cala golf, a fabulous position that offers residents spectacular panoramic views of the golf course and the sea. All apartments are …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sunset Bay Estepona Fase 4
Dzielnica mieszkaniowa Sunset Bay Estepona Fase 4
Dzielnica mieszkaniowa Sunset Bay Estepona Fase 4
Dzielnica mieszkaniowa Sunset Bay Estepona Fase 4
Dzielnica mieszkaniowa Sunset Bay Estepona Fase 4
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Sunset Bay Estepona Fase 4
Dzielnica mieszkaniowa Sunset Bay Estepona Fase 4
Estepona, Hiszpania
od
$531,283
Premium promotion located in one of the best areas of the Costa del Sol. Consisting of 174 apartments with large terraces and panoramic views of the sea with southwest orientation. The homes have a surface parking space and storage room during the development of the urbanization. Your …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje