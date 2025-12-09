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Dzielnica mieszkaniowa The List Rio Real

Rio Real, Hiszpania
od
$2,15M
;
17
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ID: 39488
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 187278008
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Wioska
    Rio Real

O kompleksie

Przeniesienie
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A community of 27 opulent semidetached homes with expansive rooms, private gardens, swimming pools, and prime sea views. Because to its multi-level construction, you can take in the breathtaking views of the Mediterranean. The complex features a variety of amenities, including a huge garden-surrounded outdoor pool for public use, a gym, a sauna, a Turkish bath, a massage room, and paths for house access. The upper floor of the townhouses features a private swimming pool and a sundeck. There are two types of residences available for selection: four and five bedroom houses that are located in basements, ground floors, first floors, and solariums with swimming pools. Every house has a subterranean garage. High-end finishes are used in the interior design. Because of the huge windows and roomy layout, your home is filled with light and natural elements, allowing the exterior and interior to seamlessly blend together.

Lokalizacja na mapie

Rio Real, Hiszpania
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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