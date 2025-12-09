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Dzielnica mieszkaniowa Vista Nova 6

Antequera, Hiszpania
od
$431,169
;
8
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ID: 39464
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 287952447
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Antequera
  • Adres
    Calle Urbanizacion Mirador de las Arquillas

O kompleksie

Przeniesienie
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Updates to Finishes and Amenities. New-build development in Antequera with delivery scheduled for September 2027. We are pleased to present an exclusive development of just 6 contemporary villas within the established Mirador de las Arquillas community. This project has been updated to offer maximum value and efficiency in today’s market. The price now includes a fully equipped kitchen and a state-of-the-art geothermal heating and cooling system with a heat pump, ensuring maximum energy savings and superior thermal comfort year-round. Each home features 3 spacious bedrooms, 2 full bathrooms, and 2 additional half-bathrooms, as well as a separate laundry area and private parking. The outdoor spaces highlight a private patio with its own pool, designed to enjoy the local climate in complete privacy. Its strategic location allows you to reach the historic center of Antequera in just a 10-minute walk, while the AVE train station is a 10-minute drive away and Málaga Airport is 40 minutes away. This is a highly sought-after real estate property for both primary residences and investment purposes due to its limited number of units and its signature design.

Lokalizacja na mapie

Antequera, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 76–423 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Złożone  Sunset Sailors by TM znajduje się w uprzywilejowanej części plaży Poniente, zaledwie 50 metrów od hotelu. Urbanizacja oferuje apartamenty 1, 2, 3 i 4 pokojowe z imponującym widokiem na morze i dużymi tarasami, które pozwolą Ci doświadczyć wyjątkowych wrażeń żeglowania bez wychodzeni…
Rodzaj obiektu
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564,274
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109.0
728,096 – 761,088
Mieszkanie 3 pokoi
134.0 – 423.0
824,796 – 2,26M
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