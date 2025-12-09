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Dzielnica mieszkaniowa Savia Fase II

Mijas, Hiszpania
od
$517,631
;
11
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ID: 39238
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 508262490
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Calle Espuela

O kompleksie

Przeniesienie
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Second phase of this new development of 3- and 4-bedroom townhouses featuring private gardens and fully fitted kitchens. It combines excellent communal areas with quality features in each home, making it an attractive option for those seeking a solid residential development. It is located in the new Hipódromo Mijas residential development, in a peaceful setting facing a Mediterranean pine forest. In addition, its location allows you to reach the beaches in less than ten minutes and offers convenient connections to Málaga Airport. Just a short distance away, approximately 800 metres, is the new Costa del Sol Park, a large green space with multiple activities and recreational areas.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
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od
$517,631
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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