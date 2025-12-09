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Dzielnica mieszkaniowa Villa Henrietta

Benahavis, Hiszpania
od
$5,67M
;
7
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ID: 39377
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 243222847
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Camino de Montemayor

O kompleksie

Przeniesienie
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Contemporary two-story villa in a natural setting in the hills of Montemayor. A prime location with panoramic views of the coast and nature. 24-hour security in a gated community with security cameras. Six bedrooms with en-suite bathrooms, a separate toilet and another by the pool, space for a gym, home cinema and wine cellar, a covered terrace, and an outdoor kitchen. Elevator access to all floors, a garage for two cars, and parking for two more. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and light throughout the house. Fully equipped open-concept kitchen and bathrooms. Underfloor heating. Heated pool. Turnkey project by Belgian developers, built with the highest quality and the highest guarantees. The interior can be customized according to the client's wishes.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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