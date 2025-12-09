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Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

Casares, Hiszpania
od
$265,072
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22
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ID: 39068
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 539404729
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Casares

O kompleksie

Przeniesienie
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Położony w wyjątkowej enklawie u podnóża majestatycznej Alhambry, ten ekskluzywny boutique rozwoju zaledwie 14 pięter redefiniuje koncepcję luksusu i komfortu w sercu Granady. Każdy z jego pięter został zaprojektowany, aby zaoferować niezrównane doświadczenie, gdzie nowoczesność łączy się harmonijnie z dziedzictwem historycznym. Rozwój obejmuje nowoczesną architekturę i high-end wykończenia, które priorytetyzują funkcjonalność i estetykę. Duże okna pozwalają kilku rezydencji cieszyć się spektakularnym widokiem na Alhambrę, architektoniczny skarb ogłoszony Światowym Dziedzictwem. Apartamenty zostały zaprojektowane, aby zaoferować komfortowy styl życia, z dużych prywatnych tarasów, które zapraszają do korzystania z zewnątrz. Wnętrza każdego domu łączą najwyższej jakości materiały, ze statusem kuchni projektantów sztuki i łazienkami z ekskluzywnymi wykończeniami. Ponadto każda jednostka została starannie zaprojektowana do optymalizacji przestrzeni, tworząc eleganckie i funkcjonalne środowisko. Lokalizacja jest, bez wątpienia, jednym z największych remisów, ponieważ znajduje się w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów miasta, gdzie historia, kultura i sztuka łączą się z komfortem i luksusem niespotykanego stylu życia.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Lokalizacja na mapie

Casares, Hiszpania

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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