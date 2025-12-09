Dzielnica mieszkaniowa Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

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Położony w wyjątkowej enklawie u podnóża majestatycznej Alhambry, ten ekskluzywny boutique rozwoju zaledwie 14 pięter redefiniuje koncepcję luksusu i komfortu w sercu Granady.
Każdy z jego pięter został zaprojektowany, aby zaoferować niezrównane doświadczenie, gdzie nowoczesność łączy się harmonijnie z dziedzictwem historycznym.
Rozwój obejmuje nowoczesną architekturę i high-end wykończenia, które priorytetyzują funkcjonalność i estetykę. Duże okna pozwalają kilku rezydencji cieszyć się spektakularnym widokiem na Alhambrę, architektoniczny skarb ogłoszony Światowym Dziedzictwem.
Apartamenty zostały zaprojektowane, aby zaoferować komfortowy styl życia, z dużych prywatnych tarasów, które zapraszają do korzystania z zewnątrz. Wnętrza każdego domu łączą najwyższej jakości materiały, ze statusem kuchni projektantów sztuki i łazienkami z ekskluzywnymi wykończeniami. Ponadto każda jednostka została starannie zaprojektowana do optymalizacji przestrzeni, tworząc eleganckie i funkcjonalne środowisko.
Lokalizacja jest, bez wątpienia, jednym z największych remisów, ponieważ znajduje się w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów miasta, gdzie historia, kultura i sztuka łączą się z komfortem i luksusem niespotykanego stylu życia.
Charakterystyka obiektu
Parametry obiektu
Rok realizacji
2025
Lokalizacja na mapie
Casares, Hiszpania
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