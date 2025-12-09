  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mijas
  4. Dzielnica mieszkaniowa ELYSEA SUITES

Dzielnica mieszkaniowa ELYSEA SUITES

Mijas, Hiszpania
od
$1,20M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 39014
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 784062526
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Español Español
Elysea Suites is a boutique development of 22 2 and 3 bedroom apartments in Mijas Costa. With exquisite Mediterranean views and excellent communal areas, this development is ideal for those who appreciate the small pleasures of outdoor living.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Altoasis Phase II
Estepona, Hiszpania
od
$534,980
Dzielnica mieszkaniowa Royal Palms Mijas IV-3
Mijas, Hiszpania
od
$1,54M
Dzielnica mieszkaniowa Octavia
Malaga, Hiszpania
od
$2,45M
Dzielnica mieszkaniowa IDYLLIC 1
Estepona, Hiszpania
od
$790,667
Dzielnica mieszkaniowa Core Higueron
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,31M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa ELYSEA SUITES
Mijas, Hiszpania
od
$1,20M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa Daniella
Dzielnica mieszkaniowa Villa Daniella
Dzielnica mieszkaniowa Villa Daniella
Dzielnica mieszkaniowa Villa Daniella
Dzielnica mieszkaniowa Villa Daniella
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa Daniella
Dzielnica mieszkaniowa Villa Daniella
Mijas, Hiszpania
od
$4,19M
We present you with a unique opportunity: the sale of an exclusive villa located in Cala Golf, currently under construction. This project has been designed to the highest standards of quality and comfort, combining contemporary architecture with a privileged natural environment. The style w…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One Bali Villas
Dzielnica mieszkaniowa One Bali Villas
Dzielnica mieszkaniowa One Bali Villas
Dzielnica mieszkaniowa One Bali Villas
Dzielnica mieszkaniowa One Bali Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One Bali Villas
Dzielnica mieszkaniowa One Bali Villas
Mijas, Hiszpania
od
$2,15M
A collection of luxury villas in a gated complex with one of the best amenities on the Costa del Sol. his is the cornerstone of an exclusive gated villa complex with CCTV surveillance and concierge services in the heart of the Costa del Sol. 19 villas offering high standards of living and …
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Apartamentowiec Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga
Benahavis, Hiszpania
od
$1,76M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Energooszczędne apartamenty w klubie wiejskim w Benahavis Benahavis to naturalne miejsce, z którego roztacza się malowniczy widok na słynną Marbellę, Rondę i Esteponę. Region jest blisko plaży, około 7 km. Energooszczędne apartamenty znajdują się w szanowanym kompleksie, kilka minut od pias…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje