  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Estepona
  4. Dzielnica mieszkaniowa Palm Luxury Gardens

Dzielnica mieszkaniowa Palm Luxury Gardens

Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$893,055
;
16
Zostawić wniosek
ID: 39305
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 795206515
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Wioska
    Resinera Voladilla
  • Adres
    Calle del Rio

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
A Unique Opportunity: 33 Townhouses and Semi-Detached Houses Imagine living in a stunningly designed property, surrounded by green landscapes, where modern luxury combines with the charm of nature. Imagine having access to exclusive amenities such as private swimming pools, a heated communal pool, a state-of-the-art gym and meticulously manicured gardens. This idyllic lifestyle is not a dream: it becomes a reality with these 33 exceptional homes offering comfort, relaxation and convenience. Spacious and Versatile Homes The development consists of 17 three-bedroom townhouses and 16 four-bedroom semi-detached houses. Each home offers: - Spacious layouts with open and fluid living spaces. - Carefully planned designs for modern living. - Three-Bedroom Townhouses: Ideal for small families, couples or individuals. - Four-Bedroom Semi-Detached Houses: Perfect for larger families or those who need space for guests.

Lokalizacja na mapie

Resinera Voladilla, Hiszpania
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Horizonte Village Apartments
Mijas, Hiszpania
od
$671,213
Dzielnica mieszkaniowa Villa Oak
San Roque, Hiszpania
od
$10,01M
Apartamentowiec Apartamenty w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$738,563
Dzielnica mieszkaniowa Blue View Heights
Manilva, Hiszpania
od
$557,448
Dzielnica mieszkaniowa Australy Aures I
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$866,889
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Palm Luxury Gardens
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$893,055
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Azure Homes
Dzielnica mieszkaniowa Azure Homes
Dzielnica mieszkaniowa Azure Homes
Dzielnica mieszkaniowa Azure Homes
Dzielnica mieszkaniowa Azure Homes
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Azure Homes
Dzielnica mieszkaniowa Azure Homes
Fuengirola, Hiszpania
od
$244,595
This exclusive new development is located in the well-established area of Los Pacos, in Fuengirola, one of the most sought-after residential areas on the Costa del Sol thanks to its peaceful atmosphere, excellent connections, and proximity to all essential amenities. The project consists of…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Dzielnica mieszkaniowa Swing & Sea Luxury Villas
Estepona, Hiszpania
od
$1,49M
Elegance and exclusivity on the Costa del Sol. Discover this wonderful new luxury project, a prestigious complex of 14 detached villas located in an exceptional setting in Estepona, Malaga. Frontline golf of the prestigious Azata Golf Club, with stunning sea views. The project offers exc…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Marine Hills Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Marine Hills Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Marine Hills Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Marine Hills Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Marine Hills Fase 2
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Marine Hills Fase 2
Dzielnica mieszkaniowa Marine Hills Fase 2
Resinera Voladilla, Hiszpania
od
$527,870
Second phase of the new residential development of apartments, penthouses and villas in Selwo, Estepona. The development is being built in two independent phases. Phase 1 includes blocks 1 to 9 comprisng of 2, 3 and 4 bedroom apartments, penthouses and 8 semi-detached villas with 3 bedroom…
Agencja
Muse
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
09.12.2025
Gdzie kupić tanie mieszkanie w Hiszpanii? Najtańsze gminy z najniższymi cenami
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
21.11.2025
Gdzie nie kupować nieruchomości w Hiszpanii: przegląd problematycznych regionów
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
06.10.2025
Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii: Kompletny przewodnik z cenami, podatkami i poradami dla inwestorów
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
26.09.2025
Jak otworzyć konto bankowe w Hiszpanii: szczegółowe procedury dla rezydentów i nierezydentów
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Wyświetlić wszystkie publikacje