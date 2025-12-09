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Dzielnica mieszkaniowa The View Marbella 3

Benahavis, Hiszpania
od
$1,02M
;
15
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ID: 39131
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1998407093
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis

O kompleksie

Przeniesienie
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New project consisting of 70 spacious apartments and penthouses, distributed across seven blocks. The project sits in the hills of Benahavís close to many fantastic golf courses and offering spectacular views of the area and out towards the Mediterranean Sea. The properties are designed to optimise the use of the generous interiors and natural light. The latest technologies will create a comfortable home as well as the highest quality materials and fittings, which were handpicked by the design team. The development offers 2, 3 or 4-bedroom homes with spacious interior and exterior spaces for you to enjoy. As you would expect with luxury homes, there is a full range of lifestyle amenities available to owners, including 24-hour security, a concierge, dry cleaning service, transport, and a private chef. You will also be able to enjoy a health club which include a full spa, gym, and indoor and outdoor pools. There is also a children's area, so each member of your family has a space to enjoy. The development is surrounded by lush gardens designed by renowned specialised landscape designers.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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