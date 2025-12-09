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Dzielnica mieszkaniowa Naya Residences

Estepona, Hiszpania
od
$759,950
;
20
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ID: 39301
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1329561548
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona

O kompleksie

Przeniesienie
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This is an exclusive development of 88 two- and three-bedroom homes designed to offer a new way of living on the Costa del Sol. The project combines contemporary architecture, spacious outdoor areas, and comprehensive premium common areas featuring two swimming pools, a spa, a sauna, a hammam, a social club, a gym, gardens, and a street workout area—all with a resort-inspired design. Designed for those who value elegance, comfort, and privacy, with the assurance of a direct purchase and personalized customer service. The location is nestled within an established residential neighborhood that perfectly combines tranquility, privacy, and excellent transportation links. Surrounded by some of the area’s most prestigious golf courses, it is just 5 minutes from the beach and Puerto Banús, and very close to a carefully curated selection of services, dining, and leisure options. A strategic location that allows you to enjoy the Costa del Sol’s main attractions, with convenient access to Málaga Airport.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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