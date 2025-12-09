Dzielnica mieszkaniowa Villa Europa Nova

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This exclusive villa represents a sophisticated lifestyle, where comfort, privacy, and natural light take center stage. Its modern and elegant appearance conveys a sense of spaciousness and well-being from the moment you arrive, inviting you to enjoy each space in complete tranquility.
The fluid connection between indoors and outdoors, together with its generous terraces and pool area, creates the ideal setting for relaxation, leisure, and socializing all year round. A property designed for those who value quality, surroundings, and a premium residential experience.
This villa has a plot of 1,216 m² and 370 m² of built space, distributed over 2 floors with a total of 4 bedrooms and 3 bathrooms.
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Mijas, Hiszpania
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