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Dzielnica mieszkaniowa Villa Europa Nova

Mijas, Hiszpania
od
$1,96M
;
5
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ID: 39086
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 738455290
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Calle Campo Europa de Cala Golf, 1

O kompleksie

Przeniesienie
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This exclusive villa represents a sophisticated lifestyle, where comfort, privacy, and natural light take center stage. Its modern and elegant appearance conveys a sense of spaciousness and well-being from the moment you arrive, inviting you to enjoy each space in complete tranquility. The fluid connection between indoors and outdoors, together with its generous terraces and pool area, creates the ideal setting for relaxation, leisure, and socializing all year round. A property designed for those who value quality, surroundings, and a premium residential experience. This villa has a plot of 1,216 m² and 370 m² of built space, distributed over 2 floors with a total of 4 bedrooms and 3 bathrooms.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Europa Nova
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od
$1,96M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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