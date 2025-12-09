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Dzielnica mieszkaniowa Alura Living Fase 1

Casares, Hiszpania
od
$537,312
;
8
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ID: 39245
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 681602525
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Casares

O kompleksie

Przeniesienie
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Welcome to an exclusive residential complex comprised of 2- and 3-bedroom apartments and penthouses, where contemporary architecture blends with the natural surroundings to offer an unparalleled lifestyle. Located in a privileged area, this project was conceived for those seeking a balance between well-being, comfort, and design. Each home has been carefully designed with attention to detail, maximizing natural light and offering spacious, functional, and inviting spaces. The generous terraces with sea views invite you to enjoy unique moments outdoors, while the common areas have been designed to encourage socializing and relaxation: landscaped gardens, relaxation areas, swimming pools, a gym, a spa, and much more. Here you will find everything you need to disconnect from the daily grind, recharge, and indulge in a serene, exclusive... and simply authentic lifestyle.

Lokalizacja na mapie

Casares, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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