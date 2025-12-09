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Dzielnica mieszkaniowa Belvedere Collection

Fuengirola, Hiszpania
od
$620,019
;
20
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ID: 39195
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1530871878
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Fuengirola
  • Adres
    Calle Zorzal

O kompleksie

Przeniesienie
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This new apartment complex offers the space to be yourself, focus on what matters, and reconnect with an effortless lifestyle. This boutique collection of homes overlooking the Mediterranean Sea in Torreblanca del Sol is designed for those who value tranquility, refined design, and soul-soothing views. Step inside and experience a sense of refined comfort. The interiors are thoughtfully designed, where natural light and a harmonious space create a home that feels both natural and elegant. The open spaces strike a balance between spaciousness and privacy. The expansive terraces offer beautiful sea views, inviting moments of calm from sunrise to sunset.

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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