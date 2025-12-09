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Dzielnica mieszkaniowa Enebros - Fase 1

Benahavis, Hiszpania
od
$2,50M
;
15
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ID: 39190
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 817666523
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Calle Lago de Leman

O kompleksie

Przeniesienie
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New project located in Benahavis district, it represents a significant elevation in the concept, quality and lifestyle hitherto known. The spacious ground floor apartments offer private gardens and swimming pools. The open and bright first floor properties feature generous terraces with stunning views. The first floor penthouses offer swimming pools, solariums and terraces, while the top floor penthouses with their swimming pools and solariums are the epitome of luxury living. Located in the stunning hills of Benahavis, it is just a short drive from Marbella and Puerto Banus, with all the bustling towns they have to offer. There are many golf courses nearby for golfers. These stunning, modern apartments with state-of-the-art materials and finishes are set in the lush Mediterranean landscape, the best of both worlds.

Lokalizacja na mapie

Benahavis, Hiszpania

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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