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Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe mieszkania z widokiem na morze w Fuengirola

Fuengirola, Hiszpania
od
$905,119
;
37
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ID: 38217
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Fuengirola

O kompleksie

Apartamenty w kompleksie z bogatymi udogodnieniami w prestiżowej lokalizacji w Fuengiroli

Apartamenty znajdują się w Fuengiroli, kurorcie położonym pomiędzy dwoma innymi, znanymi miastami Benalmadena i Mijas. Fuengirola to miejsce wszystkich udogodnień łącznie z barami, centrami sportu, klubami nocnymi i restauracjami.

Apartamenty na sprzedaż w Fuengirola zlokalizowane są na obszarze graniczącym z Benalmadena. Ponadto mieszkania znajdują się zaledwie 15 minut drogi od lotniska Malaga.

Luksusowe apartamenty usytuowane są w kompleksie złożonym z 2- i 3-pokojowych mieszkań. Kompleks, położony na wzgórzu, oferuje niezwykłe widoki na morze. W kompleksie są wspólne ogrody, basen zewnętrzny, klub sportowy z basenami, korty tenisowe oraz SPA z wewnętrznymi podgrzewanymi basenami.
Apartamenty w kompleksie zostały zaprojektowane w oparciu o koncepcję otwartego planu, która maksymalizuje korzyści z naturalnego światła.


AGP-00623

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Lokalizacja na mapie

Fuengirola, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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