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Dzielnica mieszkaniowa Unika I

Estepona, Hiszpania
od
$613,193
;
17
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ID: 39085
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1849226057
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Calle Ocio

O kompleksie

Przeniesienie
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New development set in a privileged natural environment with views over the bay of Estepona and the mountains of Marbella, very close to the sea and very well connected. A project of smooth and elegant lines designed by the prestigious architecture studio T10. It has exclusive communal facilities, spacious interior rooms, with covered and uncovered terraces that make this a product that offers everything a client can expect from a home on the Costa del Sol. Phase 1 has 2 and 3 bedroom homes, and the communal building which provides the residential complex with amenities (coworking, gym, yoga room, heated pool and saunas) as well as a communal outdoor pool and children's pool. The blocks are configured with ground floor, first floor, second floor with solarium (or penthouses). The project has a very attractive and organic image that blends in perfectly with the surroundings. It also has a private access from the road, and the development will have a video surveillance system and digital access technology via app. The homes are designed with spacious rooms, living room with integrated kitchen and large terraces.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
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Jedzenie i picie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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