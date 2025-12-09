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Dzielnica mieszkaniowa Aura Cabopino

Artola, Hiszpania
od
$4,72M
;
13
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ID: 39417
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 840196575
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Wioska
    Artola

O kompleksie

Przeniesienie
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Welcome to a new era of exclusive living. Located in the prestigious enclave of Cabopino Golf, this development redefines luxury with timeless design, cutting-edge technology, and stunning surroundings. Inspired by Ibiza's golden years, this project captures the essence of elegance while embracing the vibrant Mediterranean lifestyle. Key Features: - Infinity pool with sea and golf course views - Private gym and home theater with state-of-the-art technology - Advanced home automation to control lighting, climate, and security - Direct access to the stunning fairways of Cabopino Golf Privileged Location: Just minutes from sandy beaches, gourmet restaurants, luxury boutiques, and Marbella's most iconic locations. Perfectly connected to: - Cabopino Marina (4 km) - Marbella Old Town (14 km) - Malaga Airport (40 km) Exclusive amenities: - Private terraces designed for relaxation and entertainment - Interiors that blend nature and modernity - 24/7 security with biometric access and perimeter surveillance

Lokalizacja na mapie

Artola, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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