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Dzielnica mieszkaniowa Villa Alcalá del Valle

Coin, Hiszpania
od
$954,488
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Dzielnica mieszkaniowa Villa Alcalá del Valle
1
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ID: 39579
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1092629406
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Valle del Guadalhorce
  • Miasteczko
    Coin
  • Adres
    Calle Alcala del Valle

O kompleksie

Przeniesienie
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Discover this spectacular villa in Coín, a true oasis of peace nestled in a stunning natural setting. Surrounded by lush nature and boasting breathtaking panoramic views, this property offers the perfect balance of tranquility, privacy, and beauty. The home stands out for its elegant and bright design, with spacious interiors designed for comfort and enjoyment. Its large windows allow natural light to flood every corner, connecting the interior with the stunning outdoor landscape. Additionally, it features an elevator that conveniently connects all floors, including a spacious basement with endless possibilities. Outside, the villa features meticulously landscaped gardens and a magnificent pool, perfect for relaxing, enjoying the outdoors, or sharing unforgettable moments in a unique setting. All this in a location that guarantees absolute serenity, far from the noise yet with easy access to all amenities. A unique opportunity for those seeking quality of life, nature, and unparalleled views in one of the most charming areas of the province.

Lokalizacja na mapie

Coin, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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