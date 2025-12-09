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Dzielnica mieszkaniowa Habitat Alborán – Bora

Torremolinos, Hiszpania
od
$885,660
;
12
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ID: 39084
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1252157580
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Torremolinos
  • Adres
    Casa de la Cizana, Avenida Mar de Alboran

O kompleksie

Przeniesienie
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Exclusive development of innovative architectural design facing the Alboran Sea. The development is located in a quiet area of Torremolinos with a contemporary architectural design created to enjoy the privacy and elegance of its gardens and lush vegetation. The residential is arranged in four majestic buildings that turn towards the sea embracing the greatest angle of view of the horizon, so that all homes enjoy panoramic views of the sea and an unobstructed perspective of the spectacular common areas. The development has a private urbanization with large green areas, as well as a wellness area with swimming pools and a healthy circuit where you can enjoy relaxation regardless of the time of year. Exclusive facilities designed so that luxury and wellness become your dream lifestyle.

Lokalizacja na mapie

Torremolinos, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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