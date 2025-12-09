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Dzielnica mieszkaniowa The Collection Camojan

San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$6,71M
;
14
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ID: 39036
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1081044814
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Miasteczko
    San Pedro Alcantara

O kompleksie

Przeniesienie
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BUILDING LICENSE GRANTED! Welcome to the maximum exponent of elegance and sophistication in Marbella's prestigious Camojan Waterfall neighborhood. We are delighted to introduce our exclusive 5-villa project, an extraordinary opportunity for individuals seeking the ultimate luxury living experience. Nestled in the heart of the highly sought-after Camojan area, our 5 luxury villas over a harmonious blend of contemporary design and timeless elegance. With meticulous attention to detail and an unwavering commitment to quality, these villas truly embody the essence of luxury living.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Lokalizacja na mapie

San Pedro Alcantara, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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