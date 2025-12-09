Dzielnica mieszkaniowa Terrazas de Cortesin - Bon Air

Nowy projekt mieszkaniowy w Finca Cortesín Ten ekscytujący projekt oferuje 44 dwu- i trzypokojowe domy, dystrybuowane wśród apartamentów, penthouses i kamienic, znajduje się na wzgórzu z spektakularnym widokiem na morze i góry, w sąsiedztwie pola golfowego Finca Cortesín. Ten rozwój gwarantuje wyjątkową jakość życia, pozwalając cieszyć się kawałkiem raju na ziemi i żyć w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w południowej Hiszpanii i Europie. Otoczony przez możliwości wypoczynku i udogodnienia, można spacerować i cieszyć się Puerto Banús zaledwie 30 minut od hotelu, lub zwiedzić odnowiony Estepona, który zachowuje urok typowej nadmorskiej miejscowości ze swoją mariną. Będziesz również w pobliżu La Duquesa i ekskluzywny port Sotogrande, znany z doskonałych restauracji i kultury morskiej, jak również aktywności, takich jak polo, jazda konna i golf. Plaże rozciągające się od Estepona do Sotogrande oferują kilometry piasku przesiąkniętego czarującymi chiringuitos, zapewniając niekończące się ukryte klejnoty do odkrycia. Lokalizacja jest idealna, faworyzując architekturę przestronnych otwartych obszarów, które uchwycić Andaluzjańskie słońce o każdej porze dnia, z chłodnymi pokojami w lecie i szerokie tarasy idealne do korzystania ze słońca, scenerii i życia na świeżym powietrzu.