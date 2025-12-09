Dzielnica mieszkaniowa Premier Residencial

PREMIER Mieszkanie, duży wielorodzinny budynek oferujący 76 domów rozmieszczonych na pięciu piętrach plus poddasze. Kompleks mieszkalny posiada wspólne obszary, które obejmują salon socjalny, toalety, basen, zieleń i parking rowerowy. W piwnicy znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów i magazynów. Wyjątkowy projekt projektowy ze wszystkimi udogodnieniami, aby cieszyć się maksymalnym komfortem i samopoczuciem, znajduje się w jednym z najlepiej położonych obszarów mieszkalnych Costa del Sol, z największą projekcją rozwoju miejskiego na skrzyżowaniu Mijas i Fuengirola, Málaga. Wspaniałe domy z dużymi tarasami od 1 do 3 sypialnie z umeblowanymi kuchniami. Niektóre domy na parterze posiadają prywatne tereny ogrodowe, a te znajdujące się na poddaszu oferują możliwość instalacji basenu. Oferują one elegancki design, który uwzględnia każdy szczegół, aby zaoferować najwyższą jakość materiałów i wykończeń. Pod względem wyposażenia mają podwójne szyby, klimatyzację na zimno i system aerotermiczny, aby osiągnąć najlepszą temperaturę o każdej porze roku i większe oszczędności energii. Elastyczny projekt, który pozwala klientowi wybrać, bez dodatkowych kosztów, alternatywne wykończenia wnętrz i elementów łazienkowych, takich jak podłoga, płytki, meble kuchenne, taca prysznicowa lub wanna. Najlepsze udogodnienia dla tych, którzy wymagają maksymalnej gwarancji i dobrego samopoczucia. PREMIER Mieszkań znajduje się w Mijas, centrum Costa del Sol w Málaga, a w ramach najnowszego miasta rozwoju miejskiego "Las Lagunas". Uprzywilejowana enklawa w doskonale skomunikowanej lokalizacji, z bezpośrednim połączeniem z autostradą A- 7 i AP- 7, i podłączony do doskonałych obiektów i usług, takich jak nadchodzący Wielki Park Costa del Sol z ponad 350 000 m2 i przyszłego szpitala Mijas. Obszar z supermarketów i dużych centrów handlowych, takich jak Mercadona, El Corte Inglés, i Miramar, jak również kije golfowe, tor wyścigowy, i Fuengirola Marina. PREMIER znajduje się 10 minut od głównych plaż w okolicy, 20 minut od międzynarodowego lotniska Málaga, zaledwie pół godziny od miasta Málaga, a także bardzo blisko innych miast, takich jak Marbella, Benalmádena, lub Torremolinos.