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Dzielnica mieszkaniowa Premier Residencial

Mijas, Hiszpania
od
$419,793
;
10
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ID: 39548
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 667914916
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

Przeniesienie
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PREMIER Mieszkanie, duży wielorodzinny budynek oferujący 76 domów rozmieszczonych na pięciu piętrach plus poddasze. Kompleks mieszkalny posiada wspólne obszary, które obejmują salon socjalny, toalety, basen, zieleń i parking rowerowy. W piwnicy znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów i magazynów. Wyjątkowy projekt projektowy ze wszystkimi udogodnieniami, aby cieszyć się maksymalnym komfortem i samopoczuciem, znajduje się w jednym z najlepiej położonych obszarów mieszkalnych Costa del Sol, z największą projekcją rozwoju miejskiego na skrzyżowaniu Mijas i Fuengirola, Málaga. Wspaniałe domy z dużymi tarasami od 1 do 3 sypialnie z umeblowanymi kuchniami. Niektóre domy na parterze posiadają prywatne tereny ogrodowe, a te znajdujące się na poddaszu oferują możliwość instalacji basenu. Oferują one elegancki design, który uwzględnia każdy szczegół, aby zaoferować najwyższą jakość materiałów i wykończeń. Pod względem wyposażenia mają podwójne szyby, klimatyzację na zimno i system aerotermiczny, aby osiągnąć najlepszą temperaturę o każdej porze roku i większe oszczędności energii. Elastyczny projekt, który pozwala klientowi wybrać, bez dodatkowych kosztów, alternatywne wykończenia wnętrz i elementów łazienkowych, takich jak podłoga, płytki, meble kuchenne, taca prysznicowa lub wanna. Najlepsze udogodnienia dla tych, którzy wymagają maksymalnej gwarancji i dobrego samopoczucia. PREMIER Mieszkań znajduje się w Mijas, centrum Costa del Sol w Málaga, a w ramach najnowszego miasta rozwoju miejskiego "Las Lagunas". Uprzywilejowana enklawa w doskonale skomunikowanej lokalizacji, z bezpośrednim połączeniem z autostradą A- 7 i AP- 7, i podłączony do doskonałych obiektów i usług, takich jak nadchodzący Wielki Park Costa del Sol z ponad 350 000 m2 i przyszłego szpitala Mijas. Obszar z supermarketów i dużych centrów handlowych, takich jak Mercadona, El Corte Inglés, i Miramar, jak również kije golfowe, tor wyścigowy, i Fuengirola Marina. PREMIER znajduje się 10 minut od głównych plaż w okolicy, 20 minut od międzynarodowego lotniska Málaga, zaledwie pół godziny od miasta Málaga, a także bardzo blisko innych miast, takich jak Marbella, Benalmádena, lub Torremolinos.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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