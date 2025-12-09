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Dzielnica mieszkaniowa THE PLACE BY ALCAZABA

Casares, Hiszpania
od
$715,582
;
10
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ID: 38994
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 385711727
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Casares

O kompleksie

Przeniesienie
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A visionary project consisting of 38 spacious apartments that will stand out for their high-end finishes, ample rooms and top-notch services. The project will feature its amenities while also benefiting from the entertainment facilities of Alcazaba Lagoon.

Lokalizacja na mapie

Casares, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

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Dzielnica mieszkaniowa THE PLACE BY ALCAZABA
Casares, Hiszpania
od
$715,582
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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