Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona

Nowy projekt 140 ekskluzywnych apartamentów i penthouses, wszystkie siedzące w bujnych tropikalnych ogrodach w strzeżonej społeczności. Projekt obejmuje również dedykowany klub i spa, z usług concierge dostępne dla mieszkańców. Projekt oferuje kolekcję nieruchomości obejmujących dwa, trzy i cztery sypialnie. Nowe luksusowe domy zostały starannie zaprojektowane, aby podkreślić styl życia i przypadkowe uczucie Estepona i New Golden Mile. Thoughtfully zaprojektowany, aby płynnie wtopić się w środowisko, jest przeznaczony do akcentowania kwintesencji stylu życia i dorywcze wibracje Estepony. Na parterze można wybrać pomiędzy dwoma lub trzema sypialniami, każdy z prywatnym ogrodem. Na pierwszym piętrze są trzypokojowe apartamenty, a na drugim piętrze są trzypokojowe penthouses, które pochodzą z prywatnego solarium! Wyposażony w wyrafinowaną architekturę przez Villarroel Torrico, inspirujące wnętrza z Gunni & Trentino i jako standardowy montaż w każdym shaowcases mieszkania Lutron 's bezprzewodowy smart- home automatyzacji systemu, pierwszy dla rozwoju mieszkania na Costa del Sol. Projekt zbudowany jest około 27,000m2 tropikalnych, ogrodów krajobrazowych z trzema odkrytymi basenami, z których jeden jest podgrzewany, centralny klub wraz ze współpracującym salonem, kawiarnia bar, spa, kryty basen i siłownia i z 24- godzinnym bezpieczeństwem.