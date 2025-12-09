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Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona

Estepona, Hiszpania
od
$847,549
;
19
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ID: 38953
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1690020350
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona
  • Adres
    Calle Casas del Padron

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy projekt 140 ekskluzywnych apartamentów i penthouses, wszystkie siedzące w bujnych tropikalnych ogrodach w strzeżonej społeczności. Projekt obejmuje również dedykowany klub i spa, z usług concierge dostępne dla mieszkańców. Projekt oferuje kolekcję nieruchomości obejmujących dwa, trzy i cztery sypialnie. Nowe luksusowe domy zostały starannie zaprojektowane, aby podkreślić styl życia i przypadkowe uczucie Estepona i New Golden Mile. Thoughtfully zaprojektowany, aby płynnie wtopić się w środowisko, jest przeznaczony do akcentowania kwintesencji stylu życia i dorywcze wibracje Estepony. Na parterze można wybrać pomiędzy dwoma lub trzema sypialniami, każdy z prywatnym ogrodem. Na pierwszym piętrze są trzypokojowe apartamenty, a na drugim piętrze są trzypokojowe penthouses, które pochodzą z prywatnego solarium! Wyposażony w wyrafinowaną architekturę przez Villarroel Torrico, inspirujące wnętrza z Gunni & Trentino i jako standardowy montaż w każdym shaowcases mieszkania Lutron 's bezprzewodowy smart- home automatyzacji systemu, pierwszy dla rozwoju mieszkania na Costa del Sol. Projekt zbudowany jest około 27,000m2 tropikalnych, ogrodów krajobrazowych z trzema odkrytymi basenami, z których jeden jest podgrzewany, centralny klub wraz ze współpracującym salonem, kawiarnia bar, spa, kryty basen i siłownia i z 24- godzinnym bezpieczeństwem.

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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