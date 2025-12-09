Dzielnica mieszkaniowa Ayana Estepona

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Nowy projekt 140 ekskluzywnych apartamentów i penthouses, wszystkie siedzące w bujnych tropikalnych ogrodach w strzeżonej społeczności. Projekt obejmuje również dedykowany klub i spa, z usług concierge dostępne dla mieszkańców.
Projekt oferuje kolekcję nieruchomości obejmujących dwa, trzy i cztery sypialnie. Nowe luksusowe domy zostały starannie zaprojektowane, aby podkreślić styl życia i przypadkowe uczucie Estepona i New Golden Mile.
Thoughtfully zaprojektowany, aby płynnie wtopić się w środowisko, jest przeznaczony do akcentowania kwintesencji stylu życia i dorywcze wibracje Estepony.
Na parterze można wybrać pomiędzy dwoma lub trzema sypialniami, każdy z prywatnym ogrodem. Na pierwszym piętrze są trzypokojowe apartamenty, a na drugim piętrze są trzypokojowe penthouses, które pochodzą z prywatnego solarium!
Wyposażony w wyrafinowaną architekturę przez Villarroel Torrico, inspirujące wnętrza z Gunni & Trentino i jako standardowy montaż w każdym shaowcases mieszkania Lutron 's bezprzewodowy smart- home automatyzacji systemu, pierwszy dla rozwoju mieszkania na Costa del Sol.
Projekt zbudowany jest około 27,000m2 tropikalnych, ogrodów krajobrazowych z trzema odkrytymi basenami, z których jeden jest podgrzewany, centralny klub wraz ze współpracującym salonem, kawiarnia bar, spa, kryty basen i siłownia i z 24- godzinnym bezpieczeństwem.
Lokalizacja na mapie
Estepona, Hiszpania
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
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