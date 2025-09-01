  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Malaga
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach

Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach

Malaga, Hiszpania
od
$1,53M
;
32
Zostawić wniosek
ID: 27794
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Malaga Costa del Sol
  • Miasto
    Malaga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży w Pobliżu Udogodnień w Projekcie Malaga Termica Beach

Malaga to miasto na Costa del Sol, znane z plaż, dziedzictwa kulturowo-historycznego i aktywnego życia. Malaga to nie tylko brama do Costa del Sol, ale również dynamiczne miasto z bogatą historią, rozwijającą się sceną artystyczną i spokojnym śródziemnomorskim stylem życia, który przyciąga turystów przez cały rok.

Kompleks jest dobrze skomunikowany z centrum Malagi. Znajduje się 4 km od portu w Maladze, spacerem wzdłuż promenady, mniej niż 4 km od głównej stacji kolejowej i 5 km od międzynarodowego lotniska. Ten nowoczesny kompleks położony jest w prestiżowej części Malagi, oferującej obiekty sportowe, szpitale, szkoły, restauracje, uniwersytety oraz strefy sportów na świeżym powietrzu z idyllicznym południowym klimatem. Dodatkowo w tej okolicy znajdują się tereny zielone i miejsca do wypoczynku.

Apartamenty na sprzedaż w Maladze, Hiszpania, oferują nową koncepcję zabudowy mieszkaniowej przy plaży w Maladze. Mają pionowy układ na kilku piętrach, które otwierają się na zewnątrz i oferują spektakularne panoramiczne widoki. Kompleks dysponuje udogodnieniami dostosowanymi do wszystkich stylów życia, takimi jak tereny zielone, basen infinity wewnętrzny i zewnętrzny, siłownia, klub społeczny, sauna i spa, solarium, pokój coworkingowy oraz plac zabaw dla dzieci.

Kompleks oferuje system mieszkalny składający się z mieszkań 1-4-pokojowych, duplexów oraz penthouse'ów, które obejmują basen na dachu oraz designerski basen infinity. Wszystkie mieszkania mają duże tarasy z widokiem na morze i system aerotermalny do klimatyzacji, który jest ekologicznym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii.


AGP-00951

Lokalizacja na mapie

Malaga, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja
Torrevieja, Hiszpania
od
$324,915
Zespół mieszkaniowy Thiar Village
Orihuela, Hiszpania
od
$311,136
Apartamentowiec Marea by Missoni DarGlobal
Casares, Hiszpania
od
$1,13M
Apartamentowiec Apartamenty z Ogrodem lub Tarasem w Ciudad Quesada
Rojales, Hiszpania
od
$373,181
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$719,286
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Projekcie Malaga Termica Beach
Malaga, Hiszpania
od
$1,53M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$370,827
Rok realizacji 2028
Nowoczesne Apartamenty nad Morzem Śródziemnym w Esteponie Estepona to jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji na Costa del Sol, znana ze swojej urokliwej starówki, tętniącej życiem mariny oraz ponad dwudziestu kilometrów linii brzegowej z plażami odznaczonymi Błękitną Flagą. Dzięki łagodn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Zespół mieszkaniowy Residencial La Isla III
Torrevieja, Hiszpania
od
$271,510
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–101 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Rezydencja „La Isla III”  to kompleks miejski składający się z 44 mieszkań w zabudowie bliźniaczej z 2 i 3 sypialniami. Na terenie kompleksu znajduje się duży wspólny ogród i wspólny basen. Kompleks mieszkaniowy położony jest blisko wszystkich rodzajów usług i około 500 metrów od plaży Los L…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
73.0 – 80.0
310,906 – 334,568
Mieszkanie 3 pokoi
81.0 – 101.0
334,568 – 379,656
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty w Kompleksie w Sabadell w Barcelonie
Sabadell, Hiszpania
od
$299,016
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Basenem i Parkingiem w Spokojnej, Miejskiej Okolicy w Sabadell Dzielnica Covadonga znana jest ze swojego cichego, miejskiego charakteru, a jednocześnie oferuje bliskość codziennych udogodnień, szkół, transportu oraz terenów zielonych. Inwestycja znajduje się w odległości spacer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje