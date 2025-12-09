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Dzielnica mieszkaniowa EVERGREEN HOMES

Mijas, Hiszpania
od
$882,816
;
22
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ID: 38940
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1983575946
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas

O kompleksie

Przeniesienie
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Evergreen Homes is a gated residential complex with 80 townhouses of 3 and 4 bedrooms. With a modern design, it blends in with its natural surroundings. The south and south-west orientation of the homes allows you to enjoy the Mediterranean coast.

Lokalizacja na mapie

Mijas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa EVERGREEN HOMES
Mijas, Hiszpania
od
$882,816
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 48–115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
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Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.0
339,766
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91.0 – 115.0
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