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Dzielnica mieszkaniowa Milabeka

Malaga, Hiszpania
od
$637,084
;
10
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ID: 38938
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1777014542
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Malaga-Costa del Sol
  • Miasto
    Malaga
  • Adres
    Calle Abul Beka, 17

O kompleksie

Przeniesienie
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This development features an exclusive boutique collection of just 10 contemporary homes. Located on Málaga’s historic Milagrosa Street, next to Parque del Oeste and just steps away from all amenities, restaurants, and entertainment venues, this development offers the perfect balance between urban living and a coastal lifestyle, just 200 meters from the beach and with pleasant, unobstructed views. The project offers 2- and 3-bedroom homes, designed with modern architecture, functional layouts, and high-quality finishes, ensuring comfort and a refined lifestyle. The development stands out for its carefully designed common areas, including a spectacular “Sky & Sea” rooftop with a pool and chill-out area, ideal for enjoying Málaga’s climate year-round. It also features semi-automatic parking, providing maximum convenience and efficiency. A unique opportunity as a primary residence, second home, or investment in one of Málaga’s most promising areas.

Lokalizacja na mapie

Malaga, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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