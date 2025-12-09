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Dzielnica mieszkaniowa Sunway Residence

Estepona, Hiszpania
od
$563,137
;
20
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ID: 39251
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1393741874
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasteczko
    Estepona

O kompleksie

Przeniesienie
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New and exclusive gated community in Estepona West, offering elegant 2 and 3-bedroom apartments and luxurious penthouses. High-quality standards and modern technology make your home environmentally friendly and energy efficient. The development offers 2 and 3-bedroom apartments as well as penthouses. Designed by a renowned architectural studio Villarroel, this modern residential complex boasts a charming design, spacious bright terraces, and a relaxed atmosphere. With its gated community and stunning natural surroundings, is an ideal place to call home. Each residence features exquisitely furnished kitchens, lavish bathrooms, and indulgent master en-suites. Conveniently located near a school, park, and hospital, this complex is ideal for families. Parking spaces and storage rooms are included in the apartments’ price. Experience unparalleled luxury living with contemporary design and natural beauty. Features • Gated community with 48 apartments • Outdoor swimming pool with relaxation zone • Apartments of 2 & 3 bedrooms and Penthouses • Spacious private terraces • Oversized windows • 2 Bathrooms in every apartment • Master en-suite bathroom • Monetary security

Lokalizacja na mapie

Estepona, Hiszpania
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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