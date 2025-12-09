Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views

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Nowy kurort składa się z 7 małych jąder mieszkalnych z apartamentami i półoddzielnymi domami położonymi po stronie góry.
Nowy rozwój jest połączony szerokimi drogami z chodnikami, ogrodami krajobrazowymi, parkingiem dla zwiedzających i szlakami wiejskimi między obszarami leśnymi, dzięki czemu można się zrelaksować w zgodzie z naturą. Unikalne doświadczenie mieszkaniowe na Costa del Sol.
ALMAZARA BOUTIQUE REZYDENCJE jest osiągany przez ekskluzywny rozwój Marbellí de Nueva Andalucía do wsi Istán, z dostępem w ciągu zaledwie 10 minut samochodem do szkół międzynarodowych, Manolo Santana Tennis Academy, najlepsze pola golfowe, centra handlowe i rekreacyjne wraz z niesamowitymi plażami Golden Mile.
ALMAZARA VIEWS to drugi projekt sprzedaży, składający się z 23 ekskluzywnych kamienic z najlepszymi widokami panoramicznymi w najwyższej części rozwoju.
Wszystkie domy mają nieograniczony widok z południowo-wschodnim aspektem w kierunku zatoki Marbella i Gibraltaru.
Domy są dostarczane w pełni wyposażone, z wykończeniami marki premium, gotowe do wprowadzenia. Mają również podziemny parking i magazyn.
Budowa jest w toku, a domy mają być gotowe w listopadzie 2023 r.
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Mijas, Hiszpania
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