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Dzielnica mieszkaniowa Almazara Views

Mijas, Hiszpania
od
$705,343
;
24
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ID: 38904
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 141112007
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Mijas
  • Adres
    Calle Istan

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy kurort składa się z 7 małych jąder mieszkalnych z apartamentami i półoddzielnymi domami położonymi po stronie góry. Nowy rozwój jest połączony szerokimi drogami z chodnikami, ogrodami krajobrazowymi, parkingiem dla zwiedzających i szlakami wiejskimi między obszarami leśnymi, dzięki czemu można się zrelaksować w zgodzie z naturą. Unikalne doświadczenie mieszkaniowe na Costa del Sol. ALMAZARA BOUTIQUE REZYDENCJE jest osiągany przez ekskluzywny rozwój Marbellí de Nueva Andalucía do wsi Istán, z dostępem w ciągu zaledwie 10 minut samochodem do szkół międzynarodowych, Manolo Santana Tennis Academy, najlepsze pola golfowe, centra handlowe i rekreacyjne wraz z niesamowitymi plażami Golden Mile. ALMAZARA VIEWS to drugi projekt sprzedaży, składający się z 23 ekskluzywnych kamienic z najlepszymi widokami panoramicznymi w najwyższej części rozwoju. Wszystkie domy mają nieograniczony widok z południowo-wschodnim aspektem w kierunku zatoki Marbella i Gibraltaru. Domy są dostarczane w pełni wyposażone, z wykończeniami marki premium, gotowe do wprowadzenia. Mają również podziemny parking i magazyn. Budowa jest w toku, a domy mają być gotowe w listopadzie 2023 r.

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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