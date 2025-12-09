Dzielnica mieszkaniowa Villa Salvia

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Contemporary two-story villa in a natural setting in the hills of Montemayor.
A prime location with panoramic views of the coast and nature.
24-hour security in a gated community with security cameras.
Six bedrooms with en-suite bathrooms, a separate toilet and another by the pool, space for a gym, home cinema and wine cellar, a covered terrace, and an outdoor kitchen.
Elevator access to all floors, a garage for two cars, and parking for three more.
High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and light throughout the house. Fully equipped open-concept kitchen and bathrooms. Underfloor heating. Heated pool.
Turnkey project by Belgian developers, built with the highest quality and the highest guarantees.
The interior can be customized according to the client's wishes.
Lokalizacja na mapie
Benahavis, Hiszpania
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